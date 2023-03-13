Фаворитка Филиппа Киркорова в шоу «Маска» на канале НТВ Дама Пик покинула проект

На протяжении всех выпусков артистка оставалась фавориткой Киркорова, который в проекте является председателем жюри. Большинство судей заявили, что в костюме прячется именно Жасмин. Однако Тимур Родригез в участнице увидел Екатерину Скулкину. В итоге оказалось, что версия большинства оказалась верной. Поп-король часто видел Жасмин в образах остальных конкурсантов.

«Она не вышла из образа холодной королевы ни разу, хотя это ее отдаляло от зрителя и она постоянно попадала в номинации», — сказал Филипп Бедросович.