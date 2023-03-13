Гагарина не поделила с Пресняковым участников вокального шоу «Голос»

Звездные судьи вокального шоу «Голос» Полина Гагарина и Владимир Пресняков в последнем выпуске не поделили конкурсантов. На проекте развернулась настоящая борьба.

11 сезон шоу пополнился новыми судьями. Вместе с певицей Гагариной и рэпером Бастой в кресле наставников сидят Владимир Пресняков и Антон Беляев. С первого момента между Гагариной и Пресняковым возникла конкуренция. Две участницы проекта (Людмила Серебрякова и Маша Мэй) решили пойти в команду Владимира. Это очень сильно не понравилось Полине. Артистка воспользовалась красной кнопкой, таким образом «заблокировав» исполнителя. Смягчать накал между судьями принялся Баста.

«Скандал между Гагариной и Пресняковым! Послушайте, вы сейчас в аффекте. Полина — талантливая и красивая. Владимир — тоже талантливый и красивый. Решайте, войдете в "Замок из дождя" или же будете смотреть "Спектакль окончен"», — обратился музыкант к участницам.