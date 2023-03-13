На рок-музыканта Максима Покровского составили протокол о дискредитации армии ВС России

На лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Хорошевского суда города Москвы в понедельник, 13 марта.

Музыканту грозит наказание по статье КоАП о публичных действиях, которые направлены на дискредитацию Вооруженных сил России. Наказание по данной статье предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Административный арест данной статьей не предусмотрен.

Отметим, с 2019 года Покровский живет в Америке. В январе и феврале этого участники коллектива провели свой первый тур по странам Европы. После событий 24 февраля группа выпустила 7 песен о СВО на Украине. Сам артист неоднократно высказывался против действий властей РФ в соседней стране.