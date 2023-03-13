Лера Кудрявцева рассказала в соцсетях, что запрещено в ее семье с мужем-хоккеистом

Лера Кудрявцева вышла на связь со своими подписчиками в соцсети. Телеведущая ответила на вопросы, которые интересуют фанатов. Один пользователь поинтересовался у звезды, смогла бы она простить своего супруга, если бы он ее обзывал или поднимал руку.

Ведущая ответила, что не стала бы никогда и ни за что прощать мужчину.

«Да никогда! В нашей семье оскорбления запрещены, тем более рукоприкладство», — ответила Кудрявцева.





Напомним, Лера была замужем три раза. Первым мужем знаменитости был барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк. В 1990 году у них родился сын Жан. В 2004-2007 гг. Лера была замужем за предпринимателем Матвеем Морозовым. С 2008 по 2012 год она встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. В 2013 году теледива вышла замуж за Игоря Макарова. Хоккеист младше ее на целых 16 лет. В 2018 году у пары родилась дочка Маруся.