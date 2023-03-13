МК: Актер Михаил Боярский заявил о ненужности и бессмысленности накопленных за жизнь вещей

Популярный российский и советский актер Михаил Боярский к 73 годам пришел к умозаключению, что накапливать какие-то вещи за жизнь бессмысленно, поскольку они в конце концов становятся ненужными. Об этом сам артист рассказал "Московскому комсомольцу".

По словам прославленного актера, за все годы жизни у него накопилось очень много вещей, в том числе, разные пластинки, гитары, фото. Вот только ему и его детям это все не пригодилось.

"Все ненужное, что к конце жизни накапливается, сильно давит. Все сделанные приобретения - это полная бессмыслица. Начиная от роскошного замка и заканчивая огромными бриллиантами", - сказал актер.

Сейчас Боярского не интересуют материальные блага. Главное для Михаила Сергеевича - семья, общение с детьми, внуками, которые дороже всех ценностей.