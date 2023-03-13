На Украине подвергли критике вручение премии «Оскар» документальному кинофильму про Навального

Украинцы раскритиковали победу кинофильма «Навальный» в номинации премии «Оскар». В одном из Телеграм-каналов появилась гневная публикация. Ее автор возмущен таким решением организаторов конкурса.

"Мерзость дня: на "Оскаре" победил фильм о российском "оппозиционере" Алексее Навальном", — сказано в сообщении.

Автор публикации остался недоволен тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали выступить на церемонии.

В свою очередь стендапер Антон Тимошенко высмеял выступление жены Навального Юлии на кинопремии. Также раскритиковала решение комитета журналист Оксана Романюк. По словам исполнительного директора Киевского института массовой информации, ленте незаслуженно присудили награду.

Документальный фильм рассказывает о жизни Алексея Навального (включен в список экстремистов и террористов) ) с лета 2020 года, когда попал в омскую больницу из-за отравления.