О чем говорит оскаровский «расклад»: мнение российского кинокритика

Оказывается, «Оскар» все еще может увлечь. В последние годы было стойкое ощущение того, что он неважен и безнадежно устарел. О чем говорит оскаровский «расклад» специально для «Фонтанки.ру» рассказал кинокритик Федор Дубшан.

Безоговорочным фаворитом церемонии стал фильм «Всё, везде и сразу». Его создатели Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, рискнули и придумали что-то странное — комикс о приключениях китайской эмигрантки, владелицы прачечной, — в параллельных вселенных. И всем угодили, считает эксперт.

Что касается картины «На западном фронте без перемен», то она слишком перекликается с трагедией сегодняшнего дня, тут все понятно. Лента не могла не отозваться в умах людей, да и получилась она действительно проникновенный.

В то же время организаторы постарались соблюсти некоторый баланс и выдали «Оскар» за лучший документальный кинофильм работе Дэниэла Роэра «Навальный». Дубшан отмечает, что это абсолютно понятное и символическое решение.

Вместе с тем академия не разрешила укранскому президенту Владимиру Зеленскому выступить со своей политической речью на церемонии. Для киноиндустрии этот вызов оказалось слишком прямым.