Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роера получил «Оскар» как «Лучший полнометражный документальный кинофильм». При этом победу также одержал украинский кинотеатр «Дом осколков».

Заметим, что оргкомитет «Оскара» уже второй год отклоняет просьбу украинского президента Владимира Зеленского выступить перед публикой. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал:

«Если Оскар вне политики, как понимать манифест Навального, который выходит за пределы внутренней политики РФ? Если Оскар вне контекста войны и массового геноцида украинцев, зачем говорить о справедливости и гуманизме?»

А вот российские эксперты уверены, что Россия для Запада по-прежнему важна. Американская киноакадемия преодолела давление со стороны некоторых политиков и отказалась принимать участие в попытке исключить РФ из мировой истории. Именно поэтому украинские власти и возмутились. А еще из-за внимания, которое направлено на российского экстремиста Навального, внимание автоматически смещается с проблем Украины.