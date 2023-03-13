Певица Наташа Королева жестко проучила избранницу сына

Знаменитая певица Наташа Королева недолюбливает свою будущую невестку. Выбор единственного сына звездная мама не одобряет. Девушкой Архипа является проститутка в прошлом, которая выступала в мужском стриптиз клубе под псевдонимом Мелисса.

Весной минувшего года Наташа выселила влюбленную пару из своего дома в надежде, что сын наконец-то одумается и закончит эти отношения. Но роман Архипа и Анны Волынкиной продолжается.

На днях на своем юбилейном концерте Королева специально посадила девушку подальше от камер и сцены. Таким образом артистка захотела показать избраннице сына, что в их семье ей нет места. В первом ряду сидели близкие, родные и друзья артистки. Несмотря на противоречия, Анна не сдается. Недавно девушка заявила, что в обозримом будущем планирует родить Архипу 2-х детей: девочку и мальчика. На безымянном пальце правой руки Волынкина постоянно носит кольцо, таким образом намекая на свой статус.