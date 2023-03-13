Посетив баню в Сочи, 45-летняя Ольга Орлова продемонстрировала фигуру после родов

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова, которая недавно родила второго ребенка, 8 марта поспешно покинула свою новорожденную дочь для того, чтобы поздравить близкую подругу Ксению Бородину с ее 40-летием. На светской тусовке в честь юбилея новоиспеченная мать без стеснения продемонстрировала фигуру после родов. Она опубликовала в микроблоге фото в купальнике.

На фотографии 45-летняя певица позирует после посещения бани. На Орловой надет черный раздельный купальник, скрывающий небольшой живот ведущей. Для сравнения журналисты выложили кадры артистки до беременности.

Некоторые из хейтеров по темной полоске, которая виднеется из под трусов, отметили, что скорее всего Ольга сделала кесарево сечение. И подчеркнули, что баня после хирургического вмешательства категорически противопоказана. Другие недоброжелатели отметили размах праздника у Ксении Бородиной. По их данным, только один банщик на Красной поляне за 1.5 часа берет 30 тысяч рублей.