Потратившая 3 миллиона рублей на пластику певица Слава намекнула на очередную хирургическую операцию

Летом минувшего года Слава решила лечь под нож хирурга ради фигуры своей мечты. Как призналась певица, долгое время она не могла похудеть, несмотря на занятия спортом и диету. Поэтому артистка сделала подтяжку груди, липосакцию рук, спины, живота, ног, подбородка. За изменения во внешности она отдала 3 млн рублей.

Но сегодня стало известно о том, что исполнительница собралась снова обращаться к специалистам. Во время отдыха в Дубае Анастасия Славенская (настоящее имя певицы) опубликовала фото, на котором выделила зону декольте, намекнув, что вскоре сделает пластическую операцию.

«Скоро операция, все расскажу! Нужно кое-что исправить», - написала Слава.

Подписчики попросили артистку хорошенько подумать, поскольку нет острой необходимости исправлять малейшие недочеты во внешности.

Не исключено, что артистка не соблюдала диету после операций. Вокалистка буквально через неделю стала объедаться и запивать вредную еду алкоголем. На отдыхе на Мальдивах звезда ни в чем себе не отказывала, и даже пожаловалась, что своей бесхребетностью портит фигуру.