«Прощай, моя дорогая. Держись»: Лия Ахеджакова навсегда попрощалась со сценой

Лия Ахеджакова «Новой газете» написала письмо, в котором она поблагодарила всех поклонников за поддержку и навсегда попрощалась со сценой.

«Не успела проститься со сценой. Моя дорогая и любимая сцена, ты давала мне возможность исповедаться, объясниться людям, которых люблю, уважаю и ценю, в любви. Какие драматурги, режиссеры, партнеры! Когда с Богданом Ступкой играли в театре Франка в Киеве „Старосветские помещики“ Гоголя, то он мне сказал: „Поздоровайся со сценой и она всегда будет тебе помогать“.

Каждый раз, когда ступала на сцену, то говорила: „Здравствуй, Сцена! Постараюсь тебя не подвести“...

Прощай, моя дорогая и держись. Мы, артисты, тебя помним и очень любим. Долгой тебе жизни!» — написала Лия Меджидовна.