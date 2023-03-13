РИА Новости: Как советский фильм стал легендой и получил премию «Оскар»

В ночь на понедельник состоялась церемония вручения премии «Оскар». В номинации не было российских фильмов. Однако, как пишет РИА Новости, 80 лет назад советская кинолента стала лауреатом престижной американской награды.

Первым стал фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Его до сих пор считают одним из самых эпичных. В 1943 году картина получила «Оскар» как «Лучший документальный фильм». Позолоченную статуэтку в СССР в свое время привез оператор Владислав Микоша.

При этом стоит отметить, что В СССР «Оскар» не считали самой высокой кинонаградой. Главной тогда была Сталинская премия. Ею тоже были удостоены создатели первого полнометражного документального кинофильма «Разгром немецких войск под Москвой». Он был государственным заказом, а сам Сталин поручил «заснять все на пленку и сделать хорошее кино» о том, как советская армия нанесла противнику сокрушительный удар.