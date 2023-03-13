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Сергей Галанин сообщил о своем отношении к уехавшим из России после начала СВО артистам

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Сергей Галанин давно обозначил свою позицию по отношению к СВО. Музыкант поддержал власти РФ, заявив, что он не планирует покидать вою родину. Но не все коллеги артиста заняли такую позицию. Некоторые осудили действия российского правительства и уехали.

Лидер "СерьГи" рассказал о своем отношении к коллегам, уехавшим из страны. Как отмечает музыкант, он не понимает этих людей, однако считает, что каждый может делать свой выбор. Непонятна Галанину позиция артистов, которые из-за рубежа говорят нелицеприятные вещи о родной стране. К примеру, он не может понять, что движет Андреем Макаревичем* (признан иноагентом), который регулярно поливает РФ грязью.

"Ладно, уехал человек. Но то, что начал говорить? Это что такое? Вряд ли он за это деньги получает. Тогда это что? Озлобленность, комплексы или тщеславие? Думаю, все вместе", - заявил Сергей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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