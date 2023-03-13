Сергей Гармаш вернулся к работе после перенесенного отравления

Сегодня стало известно о состоянии здоровья Народного артиста Российской Федерации Сергея Гармаша. Как сообщает портал РИА Новости, ссылаясь на слова представителя киноактера Олега Будрина, в настоящее время артист чувствует себя нормально и даже вернулся к работе после перенесенного им отравления.

"Он уже на следующий день был на работе. На съемках или на гастролях чем-то отравился. Мальчики, знаете какие они? В аэропорту шаурму прикупят…" – сказал Будрин.

Необходимо напомнить, что 9 марта 2023 года в СМИ появилась информация о том, что звезда кинофильма "Чебурашка" и многих других картин Сергей Гармаш вызвал скорую помощь. Представитель актера Олег Будрин уточнил, что главной причиной вызова медиков стало отравление, а также небольшие проблемы с сердцем.