Shaman объяснил постоянную критику со стороны Ксении Собчак в свой адрес влюблённостью журналистки

Певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman, высказался касательно конфликта с Ксенией Собчак. В беседе с ТАСС популярный артист поделился своим мнением.

Ранее журналистка нелестно высказалась о песне «Я русский». В своем Телеграм-канале телеведущая неоднократно упоминала имя артиста. Певец решил ответить светской львице и даже поблагодарил ее за продвижение. По мнению исполнителя, после постов Ксении на него подписалось огромное количество людей.

"Ксения Анатольевна мне посвятила десять или пятнадцать постов. У меня есть такое ощущение, что она банально в меня влюбилась, " сказал Ярослав.

Дронов также добавил, что с его стороны будет невежливо не ответить девушке.