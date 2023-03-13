SHAMAN впервые рассказал правду о появлении своего псевдонима

Ярослав Дронов, который известен по псевдониму SHAMAN, откровенно рассказал, откуда появилась идея выступать под этим именем. Певец признался, что такая идея появился из-за желания разделить личную и публичную жизни.

SHAMAN раскрыл историю возникновения сценического имени:

«Читал комментарии фанатов под песнями, там были слова примерно такие: завораживающий голос, магический вокал, голос вводит в гипноз, космическая история. Говорили, что на шоу "Фактор А" Лолита сказала про шаманизм. Это меня натолкнуло меня на идею взять такой псевдоним. Зрители приняли это все и поняли. Это вытекло из комментариев».

Псевдоним разделил жизнь артиста на сценическую и обычную. После выступления он становится человеком, который живет без ярких костюмов, придумывает образы, пишет песни.

«Если говорить о колдовстве, магии или чародействе, думаю, это существует, однако для тех, кто верит в это», — добавил исполнитель.