Стали известны итоги 95-й кинопремии «Оскар»

В театре «Долби» Лос-Анджелеса завершилась 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Вести церемонию в этом году удостоился Джимми Киммел.

Лучшим документальным фильмом стала работа Дэниела Роэра «Навальный». «Оскар» за лучший анимационный фильм забрал «Пиноккио Гильермо дель Торо». В номинации «Лучший короткометражный фильм» выиграла лента «Прощание по-ирландски». Премия «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль в «Ките» досталась американцу Брендану Фрейзеру.

Фильм «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая операторская работа», «Лучший иностранный фильм», «Лучшая работа художника-постановщика», а также «Лучший оригинальный саундтрек».

Фильм «Всё везде и сразу» получил премию «Оскар» сразу в 7 номинациях. «Лучшие визуальные эффекты» - у «Аватара: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона.

Лучшим короткометражным анимационным фильмом стал «Мальчик, Крот, Лис и Конь», а звание лучшего документального короткометражного фильма досталось «Заклинателям слонов».