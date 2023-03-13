Стало известно, кто выбыл в 1-м выпуске реалити-шоу «Новые звезды в Африке»

Вчера, 12 марта, вышла 1-я серия релити-шоу «Новые звезды в Африке». Героями проекта стали Эвелина Бледанс, Наталия Медведева, Мария Погребняк, Виталий Гогунский и другие знаменитости. В дебютном выпуске стало известно имя участника, который покинул ЮАР первым. Это звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский.

Актер даже не успел вступить в гонку за главный приз передачи. Первое испытание для него стало последним и даже обернулось настоящим предательством соплеменника. Во время объявления результатов Виталий расстроился, обвинив в проигрыше не проваленное задание, а Марию Погребняк, которая против него отдала свой голос.

По мнению Гогунского, ее голос был решающим. Накануне голосования блогер выбрала кандидатуру актера, хотя ранее была на его стороне. Виталий посчитал, что женщинам нельзя доверять.

«Для меня проект запомнится не тараканами или червяками. Он показал, что не нужно верить тем женщинам, у которых сделанные рудь и губы», — сказал Гогунский.