StarHit: Российский певец Филипп Киркоров ждал Жасмин три сезона в телешоу «Маска»

Как пишет новостное издание StarHit, каждый раз, когда развлекательное шоу «Маска» выходит в эфиры, выбывает один участник. На этот раз покинула проект Пиковая дама.

Стоит заметить, что на протяжении всех эфиров этот персонаж сохранял свой холодный образ, который несколько отталкивал публику. Члены звездного жюри не поддержали Пиковую даму. Только поп-король российской эстрады Филипп Киркоров воспылал теплыми чувствами к этой участнице. Артисту очень понравился образ холодной королевы.

«Она не выходила никогда из образа холодной королевы, даже если это отдаляло ее от публики, делало регулярно претендентом на номинацию», — сказал Киркоров.

Оказалось, что под маской Пиковой дамы скрывалась певица Жасмин. Филипп Бедросович признался, что он три сезона ждал появления исполнительницы на сцене шоу «Маска».