Сын знаменитого американского актера Стивена Сигала Доминик встречается с популярной российской моделью Айрин Даниловой. Об этом пишет сегодня издание StarHit.

Как известно, в минувшем году Доминик посетил Россию. Он пришел в восторг от культуры страны и от русских людей. Особенно ему понравились местные женщины, которые, по словам звездного наследника, всегда "ориентированы на создание семьи".

На днях сына Сигала заметили в московском ресторане. Он был в компании модели Айрин Даниловой. По поведению парочки можно было сделать вывод, что это не просто очередная дружеская встреча, а свидание влюбленных.

Айрин, хоть и является активным пользователем социальных сетей, рассказывать о новом романе со знаменитостью она пока что не торопится.