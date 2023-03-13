ТАСС: Певец SHAMAN опроверг слухи в «коммерческом патриотизме» и шизофрении

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с журналистами ТАСС ответил на упреки в коммерческом патриотизме. Как отметил исполнитель, если бы его патриотизм был не искренним, его не ждал бы успех среди слушателей.

«Если все было бы так, думаю, что моя история очень быстро бы закончилась. Даже не на первой песне, а на первой строчке. Люди не стали бы это слушать. Именно зрители определяют, что станет хитом, а что в спам полетит», — отметил артист.

Шаман добавил, что его видеоролик на песню «Встанем» за год на YouTube посмотрели около 40 млн раз. Он заверил, что его образ не был специально разработан.

«Как вы все это себе представляете? Собрались взрослые дяди, сели и решили: а давайте найдем парня, дадим ему кликуху SHAMAN, сделаем дреды и скажем петь патриотические песни. Так? Ну какой проект? Абсолютно естественная и чистая история...» — резюмировал Дронов.