Телеканал Муз-ТВ опроверг участие украинского певца Макса Барских в ежегодной премии канала

Вчера в СМИ появилась новость о том, что украинский исполнитель Макс Барских якобы появится на церемонии вручения ежегодной премии канала "Муз-ТВ". На эту новость крайне негативно отреагировала актриса Яна Поплавская. Она заявила, что очень странно со стороны канала приглашать в РФ артиста, который много раз негативно высказывался в сторону России.

Представители телеканала решили высказаться по поводу выступления Барских. Руководство опровергло слухи о том, что певец из Украины появится на премии. Также на "Муз-ТВ" призвали доверять только официальным источникам.

"Просим проявлять бдительность, доверять той информации, которая исходит только из официальных источников канала "Муз-ТВ", — говорит пресс-служба канала.

Напомним, Макс Барских назвал Россию "дырявой" страной. Артист заявил, что в РФ больше никто никогда не приедет.