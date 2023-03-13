Военкор Симонов рассказал о тяжелых боях в подземных шахтах «Артемовского завода по обработке металлов» 

Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму подземных коммуникаций «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ), сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

Тяжесть боев на этом участке фронта связана с большим количеством промышленных объектов, расположенных на обширной территории. Подземные коммуникации уходят вниз на десятки этажей, что позволяет противнику осуществлять переброски техники и личного состава, не боясь артиллерийских обстрелов.

Военкор пишет, что штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают пробираться в шахту, бои идут на глубине до 320 метров.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте, где штурмовики «Оркестра» продолжают сражаться за каждый дом. По его словам, «вагнеровцы» продолжают сталкиваться с нехваткой снарядов, что отражается на выполнении боевых задач.