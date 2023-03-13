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Военкор Симонов рассказал о тяжелых боях в подземных шахтах «Артемовского завода по обработке металлов» 

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Военкор Симонов рассказал о тяжелых боях в подземных шахтах «Артемовского завода по обработке металлов» 
Военные новости
Фото из открытых источников

Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму подземных коммуникаций «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ), сообщил военный корреспондент Александр Симонов. 

Тяжесть боев на этом участке фронта связана с большим количеством промышленных объектов, расположенных на обширной территории. Подземные коммуникации уходят вниз на десятки этажей, что позволяет противнику осуществлять переброски техники и личного состава, не боясь артиллерийских обстрелов. 

Военкор пишет, что штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают пробираться в шахту, бои идут на глубине до 320 метров. 

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте, где штурмовики «Оркестра» продолжают сражаться за каждый дом. По его словам, «вагнеровцы» продолжают сталкиваться с нехваткой снарядов, что отражается на выполнении боевых задач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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