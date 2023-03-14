31-летний Никита Пресняков продает дачу бабушки Аллы Пугачевой в Истре за 225 миллионов рублей

После отъезд Аллы Пугачевой из России в Израиль все были обеспокоены судьбой ее роскошного замка в подмосковной деревне Грязь. Однако на самом деле на торги была выставлена другая недвижимость Примадонны.

На одном из специализированных сайтов появилось объявление о продаже дачи артистки в Солнечногорском районе. Дом имеет шесть комнат. Расположен особняк на участке в 70 соток на первой линии р. Истра. Дизайн коттеджа выполнен в привычном для певицы ситиле: всюду блистает золото, расположены колонны и статуи.

Когда-то Пугачева признавалась, что эта дача является ее любимым местом для отдыха, но со временем элитную недвижимость она решила переписать на старшего внука Никиту Преснякова.

По данным источника, изначально стоимость дачи в Истре составляла 3 миллиона долларов, однако затем ее изменили на 225 миллионов рублей.