32-летняя артистка РФ Нюша снялась в розовом мини-платье с глубоким декольте

Певица Нюша (настоящее имя которой Анна Шурочкина - прим.ред.) продемонстрировала свою фигуру в мини-платье с глубоким декольте. Соответствующую фотографию артистка РФ, которой летом исполнилось 32 года, опубликовала в одной из своих социальных сетей.

Нюша на снимке предстала перед армией поклонников в розовом мини-платье. Наряд был украшен розами на плече.

Следует отметить, что на фото певица предстала без капли макияжа. Волосы исполнительница собрала в высокий пучок. Дополнила свой яркий образ Нюша крупными серьгами. Подписчики были в восхищении от внешности артистки.

Нюша состоит в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. У пары подрастают двое детей. Звездные супруги воспитывают дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.