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В Турции проведены опросы населения о президентских выборах

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В Турции проведены опросы населения о президентских выборах
В Мире
Фото из открытых источников

Издание «Eurasia Review» сообщает о результатах социологических опросов, проведенных в Турции исследовательским центром «Aksoy Research» по вопросу о том, за кого граждане государства собираются проголосовать на президентских выборах, проведение которых запланировано на 14 мая. 

Согласно полученным результатам, большинство получил кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. За него готовы проголосовать более 55% опрошенных, что составляет отрыв от нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана около 10 процентных пункта.

Ранее СМИ сообщали, что представители опозиции в Турции договорились выдвинуть одного кандидата на президентские выборы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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