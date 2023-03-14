В Турции проведены опросы населения о президентских выборах

Издание «Eurasia Review» сообщает о результатах социологических опросов, проведенных в Турции исследовательским центром «Aksoy Research» по вопросу о том, за кого граждане государства собираются проголосовать на президентских выборах, проведение которых запланировано на 14 мая.

Согласно полученным результатам, большинство получил кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. За него готовы проголосовать более 55% опрошенных, что составляет отрыв от нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана около 10 процентных пункта.

Ранее СМИ сообщали, что представители опозиции в Турции договорились выдвинуть одного кандидата на президентские выборы.