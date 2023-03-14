В Турции проведены опросы населения о президентских выборах

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках,
Филипп Киркоров посетил юбилейное шоу Наташи Королевой в Кремлевском дворце. Поп-король российской эстрады все время активно подпевал певице из зала,
Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Жгучий брюнет внезапно стал кудрявым блондином с
В магазинах розничной сети «Магнит» в Екатеринбурге катастрофически не хватает сотрудников. Такую информацию предоставил один из продавцов. О
Утром в понедельник, 13 марта, многие отечественные военные блогеры и СМИ сообщили о том, что российские силы ведут мощнейшее наступление близ
Сокращение употребления сахара обязательно положительно скажется на здоровье. Есть несколько эффективных способов уменьшить количество употребляемого
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала глобальный доклад о необходимости сокращения употребления в пищу соли. Только 5% мировых