Актер РФ Александр Михайлов: «Говорят нам: москали, потише тут с русской речью, ухо режет»

Александр Михайлов высказался о своем отношении в СВО. В YouTube-проекте «Так сказать» он заявил, что Донбасс воюет за то, чтобы защищать российскую культуру. По словам актера, он хорошо помнит, когда Киев ждал ухода флота РФ из Крыма. Еще тогда Юлия Тимошенко говорила о «потоплении всех русских матросов в волнах Черного моря».

А однажды, когда артист принимал участие в съемках ленты “Отряд особого назначения” в 1987 году во Львове, к съемочной группе подошел местный житель и сказал: “Слушай, москаль, потише тут с русской речью, ухо режет”.

Александр уверен, что те артисты, которые не поддержали «военную специальную операцию» на Украине, попросту испугались. Как признает Михайлов, среди всех бежавших далеко не все имеют за границей недвижимость.

«Маленький пример —это Чулпан Хаматова. Талантливая, успешная, все у нее хорошо. Не думаю, что за границей она имеет особняки, в отличие от Пугачевых и Галкиных (признан иноагентом)», - сказал актер.

Он также подчеркнул, что его друзья и приятели, которые покинули Россию, сейчас с ним не общаются, поскольку он поддерживает СВО ВС РФ.