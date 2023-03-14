Актриса Екатерина Волкова поделилась с фанатами откровенным фото в купальнике

Екатерина Волкова регулярно ведет социальные сети. Актриса делится со своими фанатами разными моментами жизни.

На днях артистка улетела с семьей на Мальдивы. Как призналась звезда, отдыхать она будет всего неделю, а затем вернется к трудовым будням.

"Мы уже на Мальдивах! Добрались, искупались, заселились, поели. Главное — в максимальном созерцании красоты! Делюсь кусочками нашего дня. Вы бы хотели побывать на Мальдивах?" - пишет Екатерина.

В подтверждение этого Волкова опубликовала откровенный снимок в купальнике. В комментариях подписчики восхитились фигурой звезды сериала "Воронина", написав множество лестных комплиментов.