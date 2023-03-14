Актриса Кристина Асмус поделилась своими впечатлениями от фильма «Чебурашка»

Известная актриса Кристина Асмус в своих социальных сетях рассказала, как с дочерью Анастасией посетила сеанс фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко.

По словам бывшей жены шоумена Гарика Харламова, картина о Чебурашке ее дочь очень тронула. Актриса только 8 марта пошла смотреть кино из-за большой загруженности по работе. Как заметила звезда, в кинозале они были точно не одни. Асмус утверждает, что фильм до сих пор популярен среди россиян. Зал был заполнен где-то на 50%.

Отметим, пока что «Чебурашка» остается рекордсменом по киносборам. Ленте удалось собрать в прокате более шести млрд рублей, таким образом существенно опередив другие российские проекты.