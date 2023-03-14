Yandex.RTB

Актриса Кристина Асмус поделилась своими впечатлениями от фильма «Чебурашка»

Image 16+
Актриса Кристина Асмус поделилась своими впечатлениями от фильма «Чебурашка»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Известная актриса Кристина Асмус в своих социальных сетях рассказала, как с дочерью Анастасией посетила сеанс фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко.

По словам бывшей жены шоумена Гарика Харламова, картина о Чебурашке ее дочь очень тронула. Актриса только 8 марта пошла смотреть кино из-за большой загруженности по работе. Как заметила звезда, в кинозале они были точно не одни. Асмус утверждает, что фильм до сих пор популярен среди россиян. Зал был заполнен где-то на 50%.

Отметим, пока что «Чебурашка» остается рекордсменом по киносборам. Ленте удалось собрать в прокате более шести млрд рублей, таким образом существенно опередив другие российские проекты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса Екатерина Волкова поделилась с фанатами откровенным фото в купальнике

Сегодня, 21:23

Сафронов — о своем алкоголизме: «Даже проходя лечение от рака я бухал»

Сегодня, 21:12

Певица Нюша намекнула, что беременна в третий раз

Сегодня, 21:06

31-летний Никита Пресняков продает дачу бабушки Аллы Пугачевой в Истре за 225 миллионов рублей

Сегодня, 20:57

Актриса Кристина Асмус поделилась своими впечатлениями от фильма «Чебурашка»

Сегодня, 20:52

Рэпер Costa Titch умер на сцене прямо во время выступления

Сегодня, 20:46

Михаил Боярский не сообщал в Театр Ленсовета о завершении своей карьеры

Сегодня, 20:40

Проживающий в Каннах Дмитрий Назаров подумывает о возвращении назад в Россию

Сегодня, 20:35

Пуссинен заявила, что Хаапасало говорит об Украине из-за желания поднять продажи хачапури

Сегодня, 19:25

Сергей Соседов встал на защиту обвинённой в хамстве Долиной

Сегодня, 19:17

Беседин: «Роджер Уотерс призывает сошедший с ума мир к диалогу с Россией»

Сегодня, 19:08

УП: украинская культура не сможет на Западе заменить русскую классику

Сегодня, 19:03

МК: Актер РФ Александр Михайлов проинформировал о поездке на Западную Украину

Сегодня, 18:54

Смелые фотографии 24-летней внучки Михаила Боярского обсуждают в Сети

Сегодня, 12:33

Анна Семенович покинула РФ после открытия женского клуба

Сегодня, 12:24

Звезда сериала «Друзья» Коул Спроус заявил о негативном влиянии Голливуда на актеров

Сегодня, 12:18

Артист РФ Сергей Никоненко раскритиковал оскорбившего россиян Ивара Калныньша

Сегодня, 12:13

Лидер поп-группы «Hi-Fi» Митя Фомин сообщил о готовности сняться в кинофильме для взрослых

Сегодня, 12:06

Платье украинского дизайнера стало одним из главных мемов премии «Оскар-2023»

Сегодня, 12:01

Назаров: худрук Хабенский уволил меня из МХТ под угрозой призвать в зону СВО артистов театра

Сегодня, 11:51

«Известия»: у фигуриста РФ Костомарова существует риск остановки сердца при новой ампутации
  • Вчера, 17:32

«Известия»: у фигуриста РФ Костомарова существует риск остановки сердца при новой ампутации

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики

CTnews: Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым
  • Вчера, 19:56

CTnews: Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,

Документальный кинофильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино
  • Вчера, 09:54

Документальный кинофильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино

Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра получил «Оскар-2023». На церемонии вручения награды присутствовала семья главного героя

Артист РФ Филипп Киркоров и примадонна Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться
  • 12-03-2023, 12:33

Артист РФ Филипп Киркоров и примадонна Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Жгучий брюнет внезапно стал кудрявым блондином с

МК: Актер РФ Александр Михайлов проинформировал о поездке на Западную Украину
  • Сегодня, 18:54

МК: Актер РФ Александр Михайлов проинформировал о поездке на Западную Украину

Александр Михайлов поведал о том, как побывал на западе Украины еще во время съемок картины «Отряд особого назначения» в 1987 году. Фильм снимали в

Слова лидера группы «Король и Шут» Горшенева об украинцах стали пророческими
  • 12-03-2023, 12:42

Слова лидера группы «Король и Шут» Горшенева об украинцах стали пророческими

Российские интернет-пользователи вспомнили одну фразу безсменного солиста рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева касательно участника

Новости партнеров
Новости партнеров
Татьяна Мерзлякова поставила под сомнение видеообращение мобилизованных от Первой славянской бригады
  • 12-03-2023, 20:15

Татьяна Мерзлякова поставила под сомнение видеообращение мобилизованных от Первой славянской бригады

В соцсетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала, что она не получала тревожных звонков от бойцов этого подразделения. Но обратилась к

ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли
  • 12-03-2023, 19:20

ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала глобальный доклад о необходимости сокращения употребления в пищу соли. Только 5% мировых

В Санкт-Петербурге придумали экстракт, который замедлит набор веса при ожирении
  • Вчера, 21:13

В Санкт-Петербурге придумали экстракт, который замедлит набор веса при ожирении

В Санкт-Петербурге ведущие ученые разработали новый экстракт, который сможет замедлить набор веса у человека при ожирении. Однако подействует он лишь

«Asia Times»: США окажут помощь Киеву для наступления на Крым
  • 12-03-2023, 10:08

«Asia Times»: США окажут помощь Киеву для наступления на Крым

Обозреватель «Asia Times» Стивен Брайен прокомментировал возможность наступления ВСУ на Крым. По его мнению, ВСУ действительно могут начать