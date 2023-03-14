Анна Семенович покинула РФ после открытия женского клуба

Певица Анна Семенович уехала из РФ. Об этом сама звезда написала на своей странице в соцсети. Артистка сообщила, что очень счастлива, поскольку будет отдыхать на любимых Мальдивах.

По словам пышногрудой исполнительницы, об отпуске она целый месяц мечтала.

«Я на Мальдивах! Как круто! Я счастлива! Мечтала об этом отпуске месяц, наконец-то я здесь!» —говорится в посте Семенович.

Анна успела сделать первые фото на островах. Она выложила их в социальную сеть. На снимках артистка позирует на фоне лазурного океана в пляжной одежде.

В комментариях фанаты порадовались за свою любимицу. Они пожелали ей хорошего отдыха. Также поклонники отметили, что выглядит звезда просто сногсшибательно в свои 43 года.

Впрочем, многие подписчики набросились на знаменитость с критикой. Они посоветовали певице быть немного скромнее в столь трудное для страны время.



