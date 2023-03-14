Артист из РФ Юрий Батурин подверг критике супругу Алексея Навального Юлию на «Оскаре-2023»

Документальный кинофильм про судьбу российского оппозиционера Алексея Навального (сейчас он отбывает наказание за несколько политических статей в колонии строгого режима) получил престижную премию "Оскар-2023". На церемонии вручения статуэтки присутствовали его жена и дети.

Юлия вышла в свет в роскошном красном платье с открытыми плечами от бренда Chloe. Супруга политика сказала со сцены свою речь, после чего охотно общалась со всеми журналистами. Многие заметили, что выглядит женщина прекрасно.

Не стал исключением знаменитый российский актер театра и кино Юрий Батурин. Артист РФ был поражен внешним видом возлюбленной Навального.

Мадам Навальная на вручении премии "Оскар" выглядела дороже, чем большинство голливудских звезд. Так выглядит баба, когда у нее все отлично. Денег много, дети пристроены, а секс регулярный. Леша, ты рогатая ", — резко высказался Батурин.