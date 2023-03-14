Артист РФ Сергей Никоненко раскритиковал оскорбившего россиян Ивара Калныньша

На днях популярный латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш заявил о том, что россияне «наживаются на всем том прекрасном, что мы им оставили».

Экс-коллега 74-летнего артиста Сергей Никоненко не смог сдержаться. Он ответил латышу.

«Вот грязная тварь. Латвийский артист, который немало у нас в стране снимался, сейчас превратился в гадину. Ему нужно запомнить, что таких подпевал, как он, больше никогда снимать в кино ни в США, ни тем более у нас не будут», – возмутился Никоненко.

Помимо всего прочего актер уверен, что за подобные слова в адрес Российской Федерации Калныньш может получить деньги. Напоследок Сергей Петрович пожелал своему коллеге по цеху быть немного «умнее».