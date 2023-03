Беседин: «Роджер Уотерс призывает сошедший с ума мир к диалогу с Россией»

В марте 1973 года мировая общественность услышала легендарный альбом популярной группы Pink Floyd - The Dark Side of the Moon. По словам Платона Беседина, в пластинке все прекрасно. Но самое интересное, что все прозвучавшее в альбоме «Темная сторона Луны» остается актуальным даже после нескольких десятилетий.

Беседин отмечает, что спустя 50 лет диагнозы с пластинки звучат еще острее, еще более убийственно. Люди оказались на темной стороне, но не Луны, а Земли. По всей видимости, музыканты Дэвил Гилмор и Роджер Уотерс, которые и создали это шедевр, оказались по разные стороны баррикад.

Первый записывает песни с украинским артистом Хлывнюком и выступает за запрет своих музыкальных произведений в РФ. Второй же, наоборот, пытается разобраться в данной ситуации. Уотерс призывает окончательно сошедший с ума мир к возвращению к диалогу с Россией.