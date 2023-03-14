Боксерша Наталья Рагозина продемонстрировала фигуру в купальнике через полгода после вторых родов

Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина продемонстрировала свою фигуру в купальнике через полгода после вторых родов. Спортсменка опубликовала новый снимок в своих социальных сетях.

Также знаменитость призналась подписчикам, что активно готовится к лету, поэтому соблюдает диету.

«Девочки, всегда в тонусе благодаря Настеньке, ее с рук не выпускаю! Ем все на пару и без соли, каждые два часа, но понемногу. Скоро лето, давайте будет держать себя в тонусе», — написала Наталья.

Рагозина также призналась поклонникам, что возобновила регулярные занятия спортом, поскольку после родов удалось похудеть на целых 17 кг. Сейчас звезда спорта весит 87 кг, и довольна полученным результатом.

Напомним, 1 сентября 2022 года боксерша родила дочь Анастасию Чемпионка мира по боксу в 45 лет встретила мужчину мечты и забеременела. За месяц до родов пара официально зарегистрировала отношения.