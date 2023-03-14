Дженна Ортега изначально не хотела сниматься в сериале Netflix «Уэнсдэй»

Известная актриса Дженна Ортега, которая прославилась во всем мире главной ролью в сериале «Уэнсдэй» (Wednesday), в разговоре с журналистами сообщила о том, что она изначально отказалась от участия в новом проекте Netflix.

Как призналась знаменитость, ей попросту не хотелось сниматься в телесериалах, поскольку в приоритете для нее всегда было кино.

«Получила письмо с предложением о роли, но отказалась. За всю свою жизнь много снималась для телевидения, поэтому на то время все, чего мне хотелось, — сниматься в кино. Боялась, что участие в очередном телевизионном шоу помешает мне идти другой дорогой и делать ту работу, которую действительно хотела и которая меня действительно волновала», — говорит артистка.

Переубедил Ортегу Тим Бёртон. Он срежиссировал несколько эпизодов «Уэнсдэй» и в итоге стал одним из исполнительных продюсеров фильма.