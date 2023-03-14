Ксения Собчак не стала отрицать свою влюблённость в певца SHAMAN

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не стала опровергать недавнее заявление певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) о том, что она якобы в него влюблена.

Ранее блогер неоднократно жестко комментировала творчество исполнителя, после чего он заявил, что на самом деле телезвезда испытывает к нему романтические чувства.

Журналистка не стала этот факт отрицать. Собчак написала признание в личном микроблоге.

"Всё именно так. Снятся мне его светлые дреды-косы, первая весенняя капель, слегка серебрясь на московском солнце, нежной и ласковой трелью мне шепчет тексты его песен. Хотела бы быть на его теле рубашкой и микрофоном на его выступлениях, иф ю ноу вот ай мин (Если ты понимаешь о чем я - прим.ред.)", — иронично написала Ксения Анатольевна.