Лидер поп-группы «Hi-Fi» Митя Фомин сообщил о готовности сняться в кинофильме для взрослых

Лидер известной российской поп-группы "Hi-Fi" Митя Фомин заявил о готовности сняться в фильме для взрослых. Об этом сам он сообщил изданию "Пятый канал".

Как рассказал 49-летний артист, он не видит ничего предосудительного в откровенных снимках, которые нередко отечественные знаменитости выставляют в соцсетях. Хотя сам певец такими фотографиями с подписчиками не делится, он с удовольствием снялся бы в кинопроекте для взрослых.

На вопрос журналистов о том, поступали ли ему подобные предложения, Митя ответил, что пока нет.

"Вы первый, хотя я с удовольствием бы снялся, с огромным удовольствием. Боюсь, что они не наскребут гонорар", — пошутил Фомин.