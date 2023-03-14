Макс Барских примет участие в премии канала Муз-ТВ

Имя украинского артиста Макса Барских, который не раз жестко критиковал Россию, оказалось среди участников премии канала Муз-ТВ. Об этом стало известно вчера, 13 марта.

Проведение премии состоится 2 июня. Фото исполнителя из Укрианы появилось на сайте премии вместе с другими артистами. На данную ситуацию обратила внимание Яна Поплавская. Актрсиа потребовала от организаторов прокомментировать, как критик России и ее властей мог оказаться среди участников едва не главного музыкального мероприятия.

«У меня вопрос к организаторам: как это так получается? Барских страну полил помоями, запретил нам свои песни слушать и затем заявил, что ему „кровавые“ рубли не нужны. Как объяснить его участие в прекрасной премии?» — написала в соцсети Поплавская.

Кроме того, Яна отметила, что на сайте МУЗ-ТВ все еще висит баннер с Ильей Прускиным из Little Big, который уехал из РФ, но при этом не стесняется поливать грязью из США свою родину.