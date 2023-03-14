Михаил Боярский не сообщал в Театр Ленсовета о завершении своей карьеры

Недавно Михаил Боярский дал интервью, в котором тонко намекнул, что готов уйти со сцены. Такое решение он может принять из-за состояния здоровья после перенесенного коронавируса. Актеру стало тяжело выходить на сцену и работать. СМИ написали, что артист больше не будет выступать.

Но если открыть афишу Театра Ленсовета, можно увидеть, что у Михаила Сергеевича запланировано четыре спектакля в месяц, а расписание постановок составлено до мая. Пока речи о завершении карьеры Д'Артатьяна не идет.

Это полная ерунда. Он в труппе театра не числится, он является приглашенным артистом, свободным художником. Как многие у нас, - рассказал источник в театре.

Впрочем, Михаил Сергеевич действительно отказывается от антрепризных спектаклей и не снимается в кино. Раньше Боярский радовал публику закрытыми выступлениями, но они также прекратились.