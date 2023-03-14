МК: Актер РФ Александр Михайлов проинформировал о поездке на Западную Украину

Александр Михайлов поведал о том, как побывал на западе Украины еще во время съемок картины «Отряд особого назначения» в 1987 году.

Фильм снимали в Ровно и Львове. Актер некоторое время находился в этих городах со съемочной группой. В проекте «Так сказать», который был опубликован на Ютуб, артист отметил, что он поддерживает СВО. Также он подчеркнул, что в западных областях Украины ему посоветовали в то время не общаться на русском языке:

«Слушай, москали, потише с русской речью здесь, а то уши режет», — вспомнил актер.

Михайлов возмутился тем, что некоторые его близкие и знакомые, выступив против проведения спецоперации, покинули России и сейчас с ним не общаются, а поддерживают киевские власти.