Моргенштерн показал видео своего первого выступления в возрасте 11 лет в стриптиз-клубе

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (Минюстом России был признан иноагентом) опубликовал в своей социальной сети новое видео. В кадре он показал свое первого выступления в возрасте 11 лет в одном из стриптиз-клубов его города Уфа.

Как признался музыкальный исполнитель, в 2009 году он выступал перед несколькими зрителями. Также Моргенштерн подчеркнул, что это видео было снято его матерью.

«На уфимской самопальной тусе в пустой стрипухе перед несколькими зрителями. Снимает моя мама, хотя просил не заходить ее в зал, а то другие рэперы могли подумать, что я . Прошло практически пятнадцать лет, другие рэперы все равно думают, что я », — пишет хип-хоп-певец.

Напоминаем, Моргенштерш уехал из РФ. В минувшем году скандальный артист заявил, что скучает по своей родине, но возвращается пока не собирается, поскольку боится уголовного преследования.