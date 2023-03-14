Назаров: худрук Хабенский уволил меня из МХТ под угрозой призвать в зону СВО артистов театра

Дмитрий Назаров заявил о том, что худрук МХТ Константин Хабенский его уволил под угрозой мобилизации других артистов театра. Актер подметил, что увольнение для них с женой стало полной неожиданностью. При этом артист заверил, что возвращаться в РФ боится из-за возможных преследований.

Ольга Васильева в свою очередь сообщила, что решение об их увольнении Хабенский объяснил давлением "сверху" и обещанием отправить на СВО других актеров театра. При этом она добавила, что изначально Константин хотел временно отстранить супругов от работы:

"Пойдете в творческий отпуск, все заморозим, кроме "Мастера и Маргариты", затем вернетесь"…

Васильева утверждает, что затем начались "репрессии":

На следующий день он позвонил и сказал: "К сожалению, ничего не смогут сделать, вам нужно уволиться либо они заберут бронь на 29 человек".

Назаров присоединился к словам своей жены: они озвучили версию, будто чиновники пригрозили худруку МХТ мобилизовать почти три десятка мужчин театра, если он не уволит артистов-русофобов.