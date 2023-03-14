Певец РФ Игорь Николаев задержался в Ульяновске и попросился в монастырь

Композитор и певец Игорь Николаев 13 марта 2023 года выступил в Ульяновске. Артист немного поскандалив в гостинице, а перед выступление попросился в Спасский Женский монастырь — раздавать билеты на концерт. В целом в городе он провел три ночи вместо ранее запланированных двух.

В Radisson певец немного поскандалил. Дело втом, что стандартный номер «люкс» для звезды оказался мал. Раскапризничался Николаев, когда обнаружил нерасправленное покрывало и не нашел справа от кровати тапочек. Но все закончилось хорошо, и артист провел несколько ночей в этом отеле.

Перед своим выступлением в понедельник Игорь полдня провел в Спасском Женском монастыре. Композитор безвозмездно передал детям 26 билетов на концерт.

В целом, само выступление во дворце «Губернаторский» задержали на 10 минут. Зал был полон. Николаев с закрытыми глазами исполнил старые шлягеры, как будто наслаждаясь исполнением. Присутствующие зрители с радостью ему подпевали.