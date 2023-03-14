Певица Нюша намекнула, что беременна в третий раз

Несколько лет назад Нюша стала постепенно снижать свою творческую деятельность. Артистка целиком и полностью сосредоточилась на семейной жизни.

Певица, которая вышла замуж за Игоря Сивова, родила мужу двоих замечательных детей. Теперь исполнительница неожиданно намекнула на то, что вновь беременна. Артистка сделала это посредством нового снимка. Фото звезда интригующе подписала.

На фототографии Нюша запечатлена посреди пустыни в откровенной позе и пикантном образе. У фанатов сложилось такое впечатление, что певица округлилась в области живота. В описании к кадру вокалистка написала, что она находится «в ожидании чуда».

Этот пост вызвал ажиотаж в соцсети. Поклонники всерьёз принялись поздравлять кумира с тем, что она находится в интересном положении.