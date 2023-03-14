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Певица Жасмин призналась, что обманула членов жюри в шоу «Маска»

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Певица Жасмин призналась, что обманула членов жюри в шоу «Маска»
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Фото из открытых источников

Певица Жасмин призналась, что она несколько раз обманула членов звездного жюри на популярном телешоу «Маска». Певица, которая покинула проекте в пятом эпизоде четвертого сезона, пряталась в костюме Пиковой Дамы.

«Мне пришлось неправду сказать, когда однажды Валерия напрямую меня спросила, не встречались ли мы на дне рождения дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Конечно же, мы были там, однако пришлось с полным непониманием, о чем идет речь, ей ответить,  «нееет». Соврала также про татуировку — их нет у меня, а еще про отсутствие медицинского образования, поскольку на самом деле я медик», — вспоминает артистка.

Жасмин говорит, что сперва запутать жюри ей удавалось, но позже она себя выдала. По мнению певицы, она не сомневалась, что ее в шоу «Маске» ее быстро раскроют. Жасмин близко дружит с Киркоровым, поэтому опасалась, что он узнает свою близкую подругу.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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