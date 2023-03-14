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Платье украинского дизайнера стало одним из главных мемов премии «Оскар-2023»

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Платье украинского дизайнера стало одним из главных мемов премии «Оскар-2023»
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Фото из открытых источников

Темиладе Опенийи (певица Tems) стала одной из претенденток на премию «Оскар». Ее выдвинули в номинации «Лучшая оригинальная песня». Для церемонии артистка выбрала белое платье украинского дизайнерского дома Lever Couture.

Белый наряд напоминал свадебное платье с фатой. Исполнительница таким образом хотела привлечь внимание публики и ей это удалось, но, видимо, не так, как хотелось.

Платье артистки в зрительном зале платье доставило много неудобств окружающим. Гости, сидевшие позади певицы, не были в восторге от выбора Tems.

В итоге наряд украинского бренда стал одним из главных мемов «Оскара-2023» в социальных сетях. Его высмеяли по всему миру. Одни платье сравнивали с облаком, другие называли досадной помехой, которая помешала зрителям насладиться кинособытием.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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