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Проживающий в Каннах Дмитрий Назаров подумывает о возвращении назад в Россию

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Проживающий в Каннах Дмитрий Назаров подумывает о возвращении назад в Россию
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Фото из открытых источников

В последнее время внимание россиян приковано к популярному в стране актёру Дмитрию Назарову и его жене, которые уехали из страны. Напомним, ранее Назаров вместе с Ольгой Васильевой были уволены из МХТ  имени Чехова. Такое решение принял художественный руководитель учреждения Константин Хабенский.

Основанием для уволнения артистов стала их антивоенная позиция. По данным самого Назарова, он вместе со своей супругой в настоящее врнемя проживает во Франции. Однако артист не исключает возможности скорого возвращения назад в Россию.

"Мы Россию не предавали, мы вернемся, но в другой театр. Может быть, даже не в театр, но обязательно вернемся и будем вновь творить", — сообщил он в интервью для Ютуб-канала Гордеевой (в РФ признана иноагентом).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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