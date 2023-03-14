Пуссинен заявила, что Хаапасало говорит об Украине из-за желания поднять продажи хачапури

Ольга Пуссинен высказалась о Вилле Хаапасало. Она предположила, что актер говорит об Украине в позитивном ключе исключительно из-за желания поднять продажи хачапури.

Ольга Пуссинен в 2001 году перебралась в Хельсинки. В Финляндии писательница работает главным редактором журнала «Иные берега Vieraat rannat». Журналистка поделилась своим мнением о Вилле Хаапасало. По словам женщины, звезда «Особенностей национальной охоты» окончил свою актерскую карьеру. Он перестал сниматься на ТВ и стал похож на злоупотребляющего алкоголем человека.

Недавно Хаапасало раздавал пищу из фаст-фуд киоска. Он обещал перечислить вирученные деньги на поддержку ВСУ. Пуссинен заявила, что актёр, который снимался в шоу о России и неплохо заработввал, попросту пошел на поводу у финских знаменитостей, выступивших против России после начала СВО. Писательница уверена, что артист говорит об Украине только из-за желания увеличить продажи хачапури, а не из-за ненависти к РФ.