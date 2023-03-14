Рэпер Costa Titch умер на сцене прямо во время выступления

Южноафриканский рэпер Costa Titch (настоящее имя которого Константинос Цобаноглу) умер прямо во время своего выступления, которое проходило в Йоханнесбурге.

28-летний артист неожиданно потерял сознание. Он упал во время концерта на фестивале Ultra в Йоханнесбурге. Рэпер скончался на сцене до приезда врачей.

Причина смерти исполнителя пока что не известно. Известно только то, что произошла трагедия еще 11 марта, однако об этом стало известно только сейчас.

Константинос родился 10 сентября 1995 года в Мбомбеле. Он начал свою музыкальную карьеру в качестве танцора. В 2014 году Цобаногл переехал в Йоханнесбург. Там он стал заниматься хип-хопом. Артист номинировался на разные награды в южноафриканской индустрии.